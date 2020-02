Festival international de la mode et de l'habillement : des représentants de 10 pays au rendez-vous

La Secrétaire du Groupe de travail pour la Mode et l’Habillement au ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, Marziyeh Chafa Pour, a fait part dimanche, 2 février, de la compétition de 7 000 œuvres à la 9e édition du Festival international Fajr de la mode et de l'habillement.

« Le festival se tiendra dans le centre de Téhéran et dans 16 provinces iraniennes du 13 au 18 février », a déclaré Marziyeh Chafa Pour.

Se félicitant de l’accueil réservé par divers pays à l’événement culturel en Iran, elle a ajouté : «Au moins 10 pays tels le Bangladesh, la Slovénie, l'Inde, la Turquie, l'Afghanistan, Oman, l'Italie, l'Irak et l'Indonésie participent à l'événement ».