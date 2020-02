Iran : 1,1 milliards d'euros économisés grâce aux 3 tables de fabrication locales

Selon le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, le mouvement de la production nationale est devenu une approche la plus centrale des plans du ministère et vise à atteindre l'indépendance industrielle et l'autosuffisance, à renforcer et à développer une économie fondée sur le savoir, à approfondir et développer les fabrications 100% locales, en vue de changer l'approche industrielle du pays qui était basée sur le montage et de la remplacer par la rénovation, de renforcer et de développer l'endogénéité et l'extraversion dans les secteurs manufacturiers, de la gestion des importations et de la concentration sur les besoins de base du pays, enfin de l'activation et l'utilisation des potentiels du pays pour la recherche, la conception, les gestions de projets et de production.

S’agissant de cet argent en devise économisé, 275 millions € concernent le secteur de moteur et d’automobile, 118 millions € pour les télécommunications, l'électricité et l'électronique, 680 millions € pour la sidérurgie et le cuivre et 92 millions € pour les équipements liés à l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique.