La maladie cancéreuse en Iran, inférieure à la moyenne mondiale

Téhéran (IRNA)- Le Dr Reza Malekzadeh, vice-ministre iranien pour la Recherche et la Technologie au ministère de la Santé et de la Formation médicale et directeur du Programme national de gestion du cancer, a annoncé dans une note à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer : « L'incidence du cancer chez les hommes et les femmes iraniens, est respectivement, 163 et 140 personne sur 100.000, ce qui est inférieure à la moyenne mondiale ( 219 et 183 respectivement chez les hommes et les femmes).