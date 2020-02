Théâtre : l’Iran hôte annuellement de 11 festivals internationaux

Chahram Karami a déclaré dimanche soir, 2 février, lors de la cérémonie d'ouverture du Festival international de théâtre de Fajr à Téhéran que parmi les plus importants de ces festivals on peut peut-être citer : Le Festival international du théâtre pour enfants et adolescents, le Festival international du théâtre de rue de Marivan et le Festival international du théâtre de marionnettes de Téhéran ». « Ces Festivals ont été inscrits dans le calendrier international des événements théâtraux », s’est-il félicité.

Se référant au fait que le Festival international de théâtre Fajr est reconnu comme l'événement théâtral le plus pionnier, le plus prestigieux et le plus important dans le domaine des festivals de théâtre en Iran, Chahram Karami a émis l'espoir de voir les invités de la section internationale du festival, y compris les artistes et les représentants des festivals et théâtres internationaux. Présentation présents au 38e Festival International de Théâtre Fajr, se familiariser, grâce aux échanges réalisés au sein de cet événement culturel, avec l'art théâtral et les artistes passionnés iraniens actifs dans ce domaine.