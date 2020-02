Larijani critique l'UE pour sa faible position face aux États-Unis

S'exprimant lors d'une réunion avec le haut représentant de l'UE, Larijani a critiqué le faible comportement de l'UE envers les États-Unis, affirmant que l'Iran est prêt à aider à résoudre les problèmes régionaux.

Le maintien de l'accord nucléaire de 2015, les questions régionales, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue ont été les sujets les plus importants qui ont été discutés lors de la réunion de Larijani et Borrell.

Borell a présenté ses condoléances pour l'assassinat du lieutenant-général Soleimani, annonçant que l'UE était prête à coopérer avec l'Iran pour résoudre les problèmes bilatéraux et régionaux.

À la tête d'une délégation, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, est arrivé lundi à Téhéran pour rencontrer le président iranien Hassan Rohani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

