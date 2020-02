Coronavirus : Zarif condamne l’abus par Washington des conditions difficiles de la Chine

Dans son tweet écrit en chinois ce mardi 4 février 2020, le ministre iranien des Affaires étrangères, se référant au comportement des Américains à l’égard de la gestion de crise de la Chine contre le virus Corona, a écrit: « Nous pensons que, contrairement à l'approche américaine, face à la propagation du virus H1N1 en 2009, la gestion de crise de la Chine a évidemment été aujourd’hui plus responsable et plus réussie ».