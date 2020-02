Les compétitions se déroulent dans les sections masculine et féminine avec un total de 28 joueurs iraniens et étrangers provenant de Canada, Mexique, Etats-Unis , Afghanistan, Belgique, Bulgarie, Slovaquie, Autriche, Inde, Pakistan, Islande, Irak et Ukraine.

La 29e édition des compétitions internationales de badminton de la Coupe FaJr durera jusqu'au 8 février au complexe sportif de Shahid Dastgheib de Chiraz.

