Investir dans la technologie: coup d'envoi de la réunion TIM2020 à Téhéran

Le secrétariat du réseau de transfert et d'échange de technologies D-8 (D-8 TTEN) est l'organisateur du TIM 2020 et vise à créer une atmosphère de coopération et de synergie pour les sociétés de capital de risque des États islamiques.

D-8 TTEN est un réseau fondé en 2013 parmi les huit pays musulmans en développement. Ces 8 pays musulmans sont le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigéria et le Pakistan.

Les entreprises des pays étrangers participant à l'événement ont estimé que les opportunités de coopération élevées en Iran et les propriétaires de l'entreprise ont appelé TIM 2020 comme l'un des meilleurs moyens d'attirer des investissements grâce aux efforts de la République islamique d'Iran.

L'un des problèmes d'investissement importants dans le monde de la technologie est le capital de risque (VC) dans les entreprises en démarrage. Les entreprises financées par le capital de risque investissent et aident les start-ups jusqu'à leur stade de croissance. Le problème du VC a une convergence avec les fondations financières islamiques.

TIM 2020 s'intitule «Fonds de capital-risque: expériences et modèles de financement» et présentera les dernières activités des fonds de capital de risque en plus de détecter des activités pour attirer la coopération à venir.

