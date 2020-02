Deal du siècle : Zarif et son homologue algérien plaident pour une position décisive

Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif et son homologue algérien, Sabri Boukadoum, tout en discutant des derniers développements dans le monde islamique, ont qualifié de « cruel » et d’ « injuste » l’initiative honteuse du Président milliardaire américain au service d’Israël dite« Deal du siècle » et l’ont rejeté. Les deux hommes ont mis l’accent sur l’impératif d'une position ferme et solidaire du monde musulman contre cette « conspiration » anti-palestinienne et insisté sur la protection des droits du peuple opprimé palestinien, rapporte le service de la presse du ministère.

Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu hier soir lors d’une conversation téléphonique avec le président de l'Autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas, sur les dernières évolutions dans les territoires occupés et le soi-disant Deal du siècle.

Tout en rejetant l'accord américano-sioniste du siècle, les deux parties ont souligné la nécessité de l'unité et de la solidarité du monde musulman en guise du soutien aux droits de la nation opprimée palestinienne.