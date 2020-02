Articles scientifiques les plus cités au monde: le part de l'Iran de plus de 3%

Chahr-e Ray (IRNA)- Le chef de l'Organisation d'Evaluation de l'Education iranienne, Ebrahim Khodaï, a déclaré que dans les articles les plus cités et les plus brulants, l'Iran a une part de 3.5% dans le monde, ce qui reflète une croissance et un vaste développement dans ce domaine ».

S'adressant à des journalistes en marge d'une cérémonie, mercredi 5 février, pour réitérer le serment avec les idéaux du défunt Imam Khomeini, Père fondateur de la République islamique d’Iran, mercredi, Ebrahim Khodaï a déclaré: « Sur plan scientifique et parmi les pays de la région, la République islamique d'Iran se classe entre 16 et 17 dans le monde, un chiffre qui fluctue ». Il a noté: Malgré toutes les difficultés et les difficultés, nous devons avancer dans le domaine de la science avec rapidité et effort.

Le responsable a ajouté: La République islamique d'Iran représente 1% de la population mondiale alors qu'elle représente 2.02% de la production scientifique mondiale. Le chef de l'Organisation nationale pour l’Evaluation de l'Education a ajouté: L’Ordre sacré de la République islamique a fait de grands et importants progrès dans les domaines scientifiques au cours des 41 ans (Depuis la Révolution islamique).