Iran Expo: présence d'hommes d'affaires de 27 pays

Mohammad Raouf Qaderi, qui s'est entretenu mercredi 5 février avec le correspondant économique de l'IRNA, a souligné la tenue de la quatrième exposition sur les capacités d'exportation de l'Iran (Iran Expo) et la différence entre ce salon et ceux des périodes précédentes pour dire : « Dans le passé, les exportations du pays étaient tributaires du pétrole, mais aujourd'hui le succès le gouvernement et le secteur privé ont renoncé à la dépendance au pétrole, et l'exposition se tient et échangent avec des hommes d’affaires mondiaux sans dépendance au pétrole ».

« Dans cette exposition, nous voyons des commerçants à la recherche de contrats avec des produits de marque iranienne et je pense que la demande est plus dans le domaine des biens de consommation », a-t-il expliqué.

L'exposition Iran Expo a commencé mardi 4 février et se poursuivra jusqu'au jeudi 6 février 2020.

L'exposition, qui compte environ 70stands, propose une large gamme de produits, y compris des articles à la base du savoir, des tapis et de l'artisanat.