Visite de l’ambassadeur d’Iran à la télévision française

L'ambassade d'Iran en France a déclaré dans un communiqué que les journalistes étaient curieux des prochaines élections en Iran et ont posé des questions sur des évolutions liées à son pays et à la région et que le diplomate leur avait répondu.

Qassemi a déclaré: « Les contacts réguliers avec les médias sont productifs et efficaces malgré les divergences d'opinion ».



Il a ajouté: « Aujourd'hui, les médias dirigent une partie importante des développements mondiaux. »

Qasemi a été nommé ambassadeur de la République islamique d'Iran à Paris en mars dernier. Il a précédemment été porte-parole du ministère des Affaires étrangères pendant deux ans.