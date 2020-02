La diplomatie iranienne prête à aider à la promotion du Festival mondial du film Fajr

Selon le Service de la presse de la diplomatie iranienne, Hossein Entezami, vice-ministre iranien de la Culture et de l'Orientation islamique et chef de l'Organisation du Cinéma, ainsi qu'un groupe d’autorités actifs dans ce domaine dont des organisateurs du Festival international du film de Fajr, ont rencontré mercredi après-midi , 5 février le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et lui ont présenté un tout dernier rapport sur les évolutions liées au Festival cinématographique de Fajr 2020.

Les gens du cinéma iranien ont également fait part des préoccupations, dans ses dimensions internationales, de la communauté artistique iranienne active dans le domaine cinématographique.

Lors de la rencontre, Mohammad Javad Zarif a souligné le rôle du cinéma dans la création d'un langage commun, notant l'importance de la diplomatie culturelle pour créer une compréhension commune et un dialogue mutuel entre les nations.

Zarif, faisant référence au potentiel du cinéma iranien dans le monde, a annoncé que le ministère des Affaires étrangères et les ambassades de la République islamique d'Iran étaient prêts à coopérer étroitement pour faire avancer les plans futurs, dont notamment ceux liés au Festival mondial du film de Fajr.

Il a soulignant à cette occasion l’utilisation par le cinéma iranien du potentiel du visage et de la bravoure du Général martyr Soleimani, héro de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme.

Le Festival a été créé en 1982, sous la supervision du ministère de la Culture. Il se tient tous les ans au mois de février. Le festival se déroule chaque année au cœur de Téhéran en même temps que le Festival International de Musique et le Festival International de Théâtre Fajr et encore d’autres, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution islamique d’Iran.