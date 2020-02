Les exportations non pétrolières de l'Iran augmentées de 7% (Ministère)

«Au cours de cette période, la valeur des marchandises exportées a diminué de 3% mais a augmenté de 20% en poids en raison du travail du secteur privé», a déclaréjeudi, Farhad Dejapsand, lors d'une réunion, mercredi 6 février, des membres du Conseil pour le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé à Hamedan.

«Dans cette situation délicate (dont le pays est touchées par les sanctions illégales américaines», nous avons, toutes et tous, une responsabilité collective, et il revient au gouvernement et à l'Etat au premier plan, puis au secteur privé d'agir pour ouvrir la voie à la prospérité économique», a-t-il conclu.