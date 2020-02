L'Iran, le cinquième producteur mondial de pièces en acier réfractaire

Chahr-e Kord (IRNA)- Le ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Reza Rahmani, a déclaré que l'Iran est le cinquième pays après les États-Unis, le Japon, l'Inde et la Chine à avoir acquis les connaissances et la technologie nécessaires à la production de pièces en acier réfractaire.

«Cette usine est une manifestation objective de la confiance en soi des jeunes du pays et en la dépendance aux capacités domestiques qui ont conduit le pays à l'autosuffisance en matière de production de composants en acier réfractaire», a déclaré Reza Rahmani lors d'une cérémonie visant à mettre en exploitation le plan industriel pour les réfractaires des régions Zagros et Sefid Dacht dans la province de Chaharmahal & Bakhtiari. Il a ajouté : «La valeur de production annuelle de cette unité industrielle est de 25 millions de dollars, ce qui réduit les importations de pièces réfractaires dans le pays et en même temps, elle a fourni des emplois à 12 000 jeunes de cette région.»