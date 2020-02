Idlib : l'Iran prêt à aider à résoudre les différends Turquie/Syrie

Madjid Takht Ravantchi, s’exprimant jeudi 6 février lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation à Idlib en Syrie a qualifié de « grave » la situation dans cette région avant d’appeler à des efforts pour anticiper et gérer une perte potentielle de contrôle dans la crise.

« Alors que la lutte contre les terroristes doit se poursuivre, cela doit être fait avec la plus grande attention pour la protection des civils; c'est quelque chose que nous avons toujours souligné et qui a été soulignée dans tous les documents finalisés du processus d’Astana », a insisté le diplomate iranien à l’ONU.

Le représentant permanent de l'Iran auprès de l’ONU a appelé à la pleine mise en œuvre de l'accord de Sotchi sur Idlib, dont l’importance de l’application a été également soulignée lors des réunions du processus de paix syro-syrienne d’Astana.

« Nous devons veiller à ce que cette crise soit résolue politiquement et à ce que les terroristes ne trouvent pas l’occasion de consolider leur position et de se faire d'Idlib un refuge, ce qui leur permettra de tuer davantage de civils et de garder toujours les habitants de cette région en en otages », a prévenu le diplomate.