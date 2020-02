La capacité de production d'électricité en Iran, douze fois plus élevée qu'au début de la Révolution

Intervenant à l’occasion d’une interview à la chaîne 2 de l’IRIB (Radiodiffusion iranienne), le ministre iranien de l’Energie a brossé un tableau positif de capacité installée des stations de pays et qui augmente toujours.

« Nous prévoyons que notre capacité installée atteindra plus de 88 000 mégawatts », a-t-il indiqué.

Il a ajouté: «Dans notre voisinage, en Inde, l'accès à l'électricité dans les communautés urbaines et rurales est respectivement de 98% et de 82%. Dans le monde, l'accès des communautés urbaines à l'électricité est de96% et dans les zones rurales de 79%, mais en Iran, les communautés urbaines et rurales ont 100% d'accès à l'électricité, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale, et au moment où le pays est confronté à des pires sanctions économiques , nous n’avions aucun arrêt dans nos activités », s’est-il félicité.