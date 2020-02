Coronavirus: la Chine remercie sincèrement l'Iran pour ses soutiens

«Dans cette bataille contre l'épidémie, la Chine ne se bat pas seule. Tous les Chinois sont unis et déterminés. De nombreux pays amis ont exprimé leur soutien à la Chine par divers moyens. L'Iran et de nombreux autres pays nous soutiennent. Le ministre des Affaires étrangères Zarif a été le premier ministre des Affaires étrangères à soutenir et à encourager publiquement la Chine, ce qui en soi démontre l'amitié sincère et traditionnelle entre le peuple chinois et iranien. L'Iran a fourni 3 000 000 de masques chirurgicaux et s'est dit prêt à offrir plus d'aide alors que la Chine lutte contre le virus. Nous remercions sincèrement nos amis iraniens pour leur précieux soutien à un moment aussi critique», a déclaré à la presse une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif a il y quelques jours tweeté en chinois pour applaudir et remercier les efforts de la Chine contre la 2019-nCoV. Il a également cité une ligne d'un ancien poème chinois «Ensemble, nous nous tenons, mes armures à vous», notant que «l'Iran est fermement avec la Chine».

