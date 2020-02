Nous devons être forts pour que la guerre n’éclate pas (Leader)

L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, leader de la Révolution islamique d'Iran, a appelé à cette occasion à un nouveau renforcement du pouvoir défensif du pays pour faire face aux menaces et éviter tout déclenchement potentiel de la guerre.

L'Iran a réussi à «paralyser» ses ennemis, a déclaré samedi 8 février le Leader à un groupe de commandants et de personnel de l'armée de l'air iranienne à Téhéran.

L'Ayatollah Khamenei a déclaré que la République islamique avait développé ses propres moyens de défense «sophistiqués» en réponse à l'utilisation par l'ennemi de mesures de plus en plus avancées contre l'Iran.

Chaque année, le 8 février, les commandants et le personnel de l'armée de l'air iranienne rencontrent le Leader pour marquer l'allégeance historique des officiers de l'armée de l'air iranienne au défunt fondateur de la République islamique, l'Imam Khomeini, le 8 février 1979 jour pour jour.

Ce renouvellement d’allégance entre l’armée de l’air et l’Imam Khomeini est considérée comme un tournant qui a conduit à l'époque à la victoire de la Révolution islamique trois jours plus tard, scellant le sort de l’ancien régime despotique Pahlavi en Iran soutenu par les États-Unis.