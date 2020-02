L'Iran a jusqu'à présent reçu 41 quotas pour les Jeux Olympiques de 2020

Reza Salehi Amiri, s’exprimant samedi 8 février devant des journalistes à Kermanchah, à l’ouest de l’Iran, a déclaré: « D’après nos spéculations, nous allons mieux performer pour les Jeux olympiques de Tokyo, tant en termes de quota que de résultats ».

Il a ajouté: « Nous avons mobilisé tous nos potentiels de concert avec les fédérations, le ministère des Sports et de la Jeunesse, le Comité olympique, pour décrocher les meilleurs résultats aux prochains Jeux olympiques, et nous surveillons constamment la situation au sein d'un personnel compétent ».

M.Salehi Amiri a déclaré: « Maintenant, toutes les fédérations sportives dans des camps à l’intérieur et à l’étranger se préparent à assister à l'événement international et nous obtiendrons certainement plus de quotas pour les Jeux olympiques dans les prochains jours », a-t-il encore souhaité.