48 familles de martyrs iraniens tombés en Syrie et en Irak portent plainte contre Trump

Mohammad Reza Mousavi Fard a déclaré samedi lors d'une conférence de presse que les familles de martyrs iraniens tombés pour défendre les saints mausolées chiites (haut lieux de culte musulmans) en Irak et en Syrie avait intenté une action en justice contre les États-Unis: « Nous avons décidé au nom du droit international de poursuivre en justice certains responsables américains, dont notamment la personne de Donald Trump et ceux impliqués dans l'assassinat ciblé de général-lieutenant iranien Qassem Soleimani.

« En tant qu'institut de recherche juridique, certaines familles de martyrs nous ont demandé de poursuivre en Justice certains responsables américains pour le rôle des États-Unis dans la formation et du soutien de Daech et de groupes terroristes dans la région », a déclaré ce responsable.

Il a ajouté: « Nous sommes entrés dans une phase d'étude dans ce domaine et avons réalisé de nombreux aspects du rôle américain dans la création de groupes terroristes Takfiri utilisé comme outil de la guerre par procuration ».

Il a déclaré que le procès en appel contre 19 prévenus américains vise des décideurs et des dirigeants d'opérations terroristes tels que Donald Trump et d'anciens présidents américains, Pan American Airlines, les forces du CENTCOM US en Asie de l’Ouest qui se trouvent officiellement sur la liste noire iranienne des groupes terroristes, les secrétaires d'État et du Trésor américain, la marine américaine, le secrétaire américain à la Défense Mike Asper. Il y a aussi des particuliers et des entreprises qui contribuent aux opérations terroristes.