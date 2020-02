Le commerce avec l'Eurasie dépasse un milliard de dollars

Hossein Kakhaki s’exprimant à l’occasion d’un colloque intitulé « Exportation-Transit et Eurasie » tenue à la salle de conférence internationale de la Radiodiffusion iranienne, a déclaré que l'Eurasie compte 94 millions d'habitants et se classe au premier rang dans le secteur de l'énergie, deuxième dans celui du gaz et quatrième dans l'électricité ».

Il a déclaré: « Il y a de bonnes perspectives pour l'Eurasie, d'autant plus que certains pays, comme l'Inde, ont entamé des négociations pour adhérer à l'Union et devraient devenir la deuxième économie mondiale à l'avenir d’ici 2025 après la Chine.

« Il s’agit d’une bonne occasion de jouer un rôle axial en Eurasie et nous devons profiter de la capacité de transit adéquate du pays », a-t-il insisté.