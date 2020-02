11 février 1979/Victoire de la Révolution islamique : Six mille reporters et photographes iraniens et étrangers couvrent l’anniversaire

Parmi les gens de médias sur place à Téhéran, il y aura 300 journalistes étrangers et 2 800 reporters, photographes, journalistes et caméramans iraniens, et plus de 3 000 reporters, photographes et caméramans à travers les provinces du pays, a encore déclaré Nosratollah Lotfi.

Selon cette autorité, la grande marche du 11 février sera couverte en direct par tous les réseaux du service extérieur de la Radiodiffusion iranienne mais aussi les chaines nationales à Téhéran et dans toutes les provinces du pays.