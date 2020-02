L'Iran à la 6ème place du classement mondial de fufsal

D'après ce classement officiel, l'équipe d'Iran de futsal est à la 6ème place du monde et à la 1ère place en Asie. En gagnant 1603 points dans ce classement, l'Iran se trouve devant le Kazakhstan et l'Italie. Le Brésil, l'Espagne et l'Argentine sont respectivement les trois meilleures équipes de futsal du monde.

L'équipe d'Iran de futsal participera bientôt au championnat d'Asie de futsal au Turkménistan où elle pourra se qualifier pour la Coupe du monde de futsal qui se déroulera en Lituanie en septembre et octobre 2020.

L'Iran a 12 fois gagné le championnat d'Asie de futsal depuis la création de cette compétition en 1999.