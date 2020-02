Celui qui décrit les héros de la région comme des terroristes n'a pas d'avenir dans la région (Zarif)

S'exprimant lundi lors d'une réunion des ambassadeurs et chefs de mission et d'organisations étrangères en poste à Téhéran à l'occasion du 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, Zarif a déclaré qu'avant la victoire de la révolution islamique, de nombreux gouvernements étaient associés à un régime dégoûtant détesté par le peuple iranien.

Déclarant qu'une impression incomplète ou fausse des réalités de l'Iran a conduit à des politiques dangereuses qui ont provoqué les émeutes en Iran, dans la région et dans le monde, le haut diplomate a souligné que ceux qui rêvaient de la fin de la République islamique depuis 41 ans,

et sur la base de ce malentendu, chaque jour continue et répète ses anciennes politiques erronées.

Bien que le peuple iranien rejette ce point de vue avec son soutien, sa présence et sa position, les ennemis fournissent une excuse pour rester ferme sur leur mauvaise attitude.