Indissociable de la société iranienne les Arméniens ont soutenu la Révolution islamique (Patriarche de Téhéran)

« La nation iranienne célèbre chaque année l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique en Iran et cela avec une foi ferme et inébranlable », a déclaré Sebouh Sarkissian, prélat et archevêque du diocèse arménien de Téhéran situé à la cathédrale Saint-Sarkis, dans un message émis lundi 10 février à la veille du 41e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique.

Sarkissian a déclaré: « Maintenant, la nation iranienne récolte les bénédictions de la révolution et des progrès dans divers domaines et, avec la direction perspicace de l'Ayatollah Khamenei, elle est témoin d'une victoire dans de nombreux domaines ».

Il a ajouté : « À l'occasion du quarantième anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran, nous commémorons la mémoire de l'Imam Khomeiny et nous félicitons cet anniversaire à l’honorable Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la révolution islamique, au Président de la République islamique, Hassan Rohani et aux autorités et aux fonctionnaires ainsi qu’au grand peuple iranien ».