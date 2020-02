l'Iran ne manquera pas de défendre sa sécurité (OIEA)

Rappelant l'importance du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) en tant que réalisation internationale et critiquant les États-Unis et les politiques irrationnelles de l’administration Trump au pouvoir, il a souligné la responsabilité de l'Europe en tant que partie clé de l'accord nucléaire pour le maintenir et pour faire face aux politiques oppressives et unilatérales américaines.

Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a qualifié de « garante de la sécurité nucléaire et de survie des efforts internationaux à cette fin» la préservation du PGAC.

Salehi a accusé le gouvernement américain d’être responsable de la situation actuelle avant de dénoncer les comportements irresponsables et illogiques du régime au pouvoir aux Etats-Unis et de son allié israélien.

Brossant un tableau positif sur de vastes mesures de l’Iran en cours dans le domaine de la sécurité nucléaire, il a appelé la communauté internationale à faire face aux menaces telles que les cyberattaques visant les installations nucléaires iraniennes par diverses méthodes dont le virus Stuxnet. Il a également appelé à condamner et à mettre fin à ces attaques et actes terroristes tels liquider les scientifique nucléaire en Iran.