Iran : la zone franche d'Aras visitée par 529 000 touristes étrangers

Lundi, le directeur adjoint pour la Culture et des Affaires sociales de la zone franche d'Aras au nord de l’Iran, Yousof Dadach Zadeh, s'adressant aux journalistes à Tabriz, Chef-lieu de l'Azerbaïdjan de l’Est, a déclaré: « Le nombre de passagers intérieurs entrant dans la région au cours de l'année écoulée a augmenté de 29% pour atteindre plus de 10 millions et 311 mille de personnes.

Yousof Dadachzadeh a déclaré que le nombre de touristes iraniens et étrangers ayant passé au moins une nuit dans la région au cours des dix derniers mois a augmenté respectivement de 25 et 47% par rapport à la même période l'année dernière.

Cette autorité iranienne a également annoncé une augmentation de 26% de la capacité d’accueil des centres de réception de la zone franche d'Aras au cours des dix premiers mois de cette année civile iranienne (à partir de 21 mars 2019).