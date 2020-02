Championnat des échecs/Coupe de Karoun : 15 pays ont déjà annoncé leur présence

S'adressant à l'IRNA lundi, Abdol-Amir Khatibzadeh a déclaré: « Le tournoi international d'échecs de la Coupe Karoun se tiendra à Ahvaz pendant sept jours à partir du 24 février 2020.

« Plus de 300 joueurs d'échecs (maître international et grand maître) de pays qui s’imposent dans ce domaine, tels que l'Inde, l'Arménie, l'Ukraine, la Géorgie, le Sri Lanka, le Danemark et l'Iran se rivalisent dans ces compétitions », a-t-il ajouté.

Plus d'une centaine de joueurs d'échecs de la province méridionale iranienne y participent également.

Les championnats se dérouleront sur trois catégories internationales A, B, C

Khatibzadeh a déclaré qu’en raison de la présence des meilleurs joueurs d'échecs du monde, il est prévu que ces compétitions se déroulent dans un bon niveau de qualité, une expérience qui sera riche et bénéfique pour les joueurs d’échecs du Khouzestan.