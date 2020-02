Les 41 ans de la révolution en Iran: la participation massive des gens est la réponse la plus forte à la Maison Blanche

Rohani a déclaré mardi: Pour la nation iranienne, aucun jour n'est supérieur à 22 Bahman (11 février) et le rassemblement de personnes à travers le pays plus immense que toute autre année indique que ce peuple attache beaucoup d'importance à sa liberté et à son indépendance.

«Cette année, parce que les États-Unis ont commis les plus grands crimes contre la nation iranienne avec leur pression économique, le martyre de notre grand général et la violation des droits des Palestiniens, le rassemblement massif de personnes est considéré comme une réponse forte à la Maison Blanche».

