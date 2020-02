Les Etats-Unis ont écoué face à la grandeur du peuple iranien(Rohani)

Le président Rohani s'exprimant lors d'un grand rassemblement à Téhéran marquant le 41e anniversaire de l'instauration de la République islamique a déclaré que «pour une grande puissance comme les Etats-Unis, il est très difficile de supporter la révolution islamique et la victoire d'une grande nation qui a chassé la superpuissance de ce pays. Il est naturel qu'ils rêvent de revenir il y a 41 ans et de retourner sur cette terre tous les soirs.

Entre superpuissances et indépendance, notre peuple a choisi l'indépendance. Notre chemin est le chemin des élections et notre révolution est basée sur le grand choix d'une nation il y a 41 ans et lors d'élections ultérieures, a ajouté le président Rohani.

«Notre Martyr Soleimani était à la fois un commandant sur le champ de bataille et un diplomate de haut niveau en négociation. Il a été martyrisé lorsque nous étions sur le point de rencontrer le Premier ministre irakien. Il n'allait pas sur le champ de bataille, mais dans l'arène de la diplomatie quand il a été martyrisé. Le martyr Soleimani ne cherchait pas la guerre dans la région, les Américains mentent. Il ne cherchait pas l'instabilité dans la région, les Etats-Unis et Israël mentent. Le martyr Soleimani recherchait la stabilité».

J'apprécie l'industrie de défense du pays qui, au cours des dernières années, a multiplié le pouvoir de nos forces armées. Notre puissance militaire aujourd'hui est bien plus qu'il y a un an.



«Avant la révolution, 95% de nos armes étaient importées et seulement 5% étaient construites à l'intérieur du pays, mais aujourd'hui, toutes nos armes sont fabriquées à l'intérieur du pays.»

Ce que les États-Unis recherchent avec autant de pression sur nos populations, en ciblant tous nos besoins d'importation, d'exportation et de base, c'est de leur enlever la patience. Ce qui est une erreur de calcul, c'est que les Américains n'ont pas compris la position et la grandeur de la nation iranienne. Les Américains pensaient qu'ils faisaient face à 41 ans de civilisation; non, ils font face à des milliers d'années de civilisation; la civilisation iranienne et islamique pendant des siècles, a poursuivi le président.

Bien sûr, la révolution islamique a accompli des choses très importantes au cours des 41 dernières années. L'Amérique n'est pas confrontée à un système ou à des fonctionnaires; l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils sont confrontés à 83 millions de personnes unies, a-t-il insisté.

