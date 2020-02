Le président Rohani reçoit plusieurs messages de félicitations

En plus du message du président Macron adressé, ce 9 février, à son homologue iranien, Hassan Rohani, à l'occasion du 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, il y a également les messages des rois de Belgique et d'Espagne, l'émir du Qatar et du Koweït; les présidents des Philippines, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Allemagne, de la Croatie, de la Russie, de la Chine, de l'Italie, de l'Afghanistan, du Liban, de l'Arménie et du Tadjikistan; les premiers ministres irakiens et thaïlandais; et gouverneur de l'Australie.

Dans tout l'Iran, des millions de personnes ont pris part aux rassemblements annuels pour soutenir leur révolution islamique de 1979 dans de nombreuses villes et villages.



Ils portaient des banderoles et des pancartes contenant des slogans antisionistes et anti-américains, ainsi que des photos du fondateur de la révolution islamique, l'imam Khomeiny et le chef suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Chaque année, la période de 10 jours allant du retour de l'imam Khomeiny de Paris à Téhéran le 1er février 1979, jusqu'à la victoire de la révolution islamique le 11 février est célébrée en Iran et est surnommée le Décade de l'Aube.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**