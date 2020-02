Les Iraniens célèbrent l'anniversaire à l'échelle nationale

À Téhéran, de grands groupes de personnes, bravant les températures glaciales, ont emprunté 12 routes principales à travers la capitale menant à l'emblématique place Azadi (liberté), qui a accueilli de nombreuses manifestations anti-Pahlavi à l'approche de la Révolution.

Le président Hassan Rohani a prononcé un discours devant les manifestants sur les lieux.

Dans d'autres villes d'Iran également, des personnes ont assisté, dans un temps froid, à des rassemblements similaires pour renouveler leur allégeance aux idéaux de l'imam Khomeiny, défunt architecte de la Révolution et fondateur de la République islamique.

Chaque année, les manifestants scandent des slogans contre les États-Unis et brûlent des drapeaux américains pour condamner le programme très hostile que Washington poursuit contre la nation iranienne au cours des quatre dernières décennies.

Les rassemblements de masse de cette année sont particulièrement importants car ils coïncident avec le mémorial du 40e jour du lieutenant-général Qassem Soleimani, ancien commandant de la Force Quds du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC), qui a été assassiné avec ses camarades lors d'une frappe de drones américains à Bagdad début janvier.

Le meurtre ciblé du général Soleimani - le commandant antiterroriste le plus éminent du Moyen-Orient - a fait monter en flèche le sentiment anti-américain non seulement en Iran mais aussi parmi les nations de la région.

Dans la capitale, le ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées a organisé une exposition en marge du rassemblement, présentant un certain nombre de réalisations du pays en matière de défense, y compris des bombes intelligentes, des missiles de précision et des véhicules blindés de transport de troupes, dans une démonstration de puissance au milieu des menaces ennemies.

Le martyre du général Soleimani le 3 janvier a propulsé les tensions américano-iraniennes à un nouveau niveau, Téhéran jurant «une vengeance sévère». Quelques jours plus tard, les forces armées iraniennes ont lancé des frappes de missiles balistiques de représailles contre deux bases militaires américaines en Irak.



L’acte de terrorisme d’État des États-Unis a provoqué des appels en Iran et dans d’autres pays voisins pour que l’armée américaine mette fin à sa présence militaire au Moyen-Orient.

Les tensions ont commencé à s'intensifier en mai 2018, lorsque l'administration du président Donald Trump a retiré les États-Unis d'un accord nucléaire multilatéral avec Téhéran et a déclenché une campagne de «pression maximale», qui vise principalement l'économie iranienne.

La colère contre le complot «raté» de Trump au Moyen-Orient



Pendant ce temps, les manifestants iraniens profitent de l'occasion pour exprimer leur indignation face à un plan controversé récemment dévoilé par l'administration Trump dans le but de mettre fin au conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies.

Le complot - que les Palestiniens ont unanimement rejeté - est destiné à aider le régime israélien à consolider son occupation des territoires palestiniens en violation flagrante du droit international.



En outre, le ministre iranien des Renseignements, Mahmoud Alavi, a publié une déclaration, déclarant que lors des rassemblements, les Iraniens exprimeraient leur opposition à "l'accord déjà raté du siècle".

Les manifestants ont crié des slogans contre le complot anti-palestinien, brûlé des drapeaux américains et israéliens et suspendu les effigies de Trump.

