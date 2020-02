Téhéran est toujours ouvert aux pourparlers (chef de l'OIEA)

Lors d'une réunion avec le nouveau directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à Vienne, mardi 11 février, Ali Akbar Salehi a déclaré que «Les relations [de l'Iran] avec l'AIEA sont très bonnes et reposent sur une compréhension mutuelle, et en tant qu'autorité internationale, cette organisation et ses décisions ne devraient pas être influencées par des inclinations politiques».

Lors de sa rencontre avec Grossi, le chef de l'OIEA a également souligné que «l'Iran se félicite de la négociation et de la logique mais ne prendra aucune décision sous pression».

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a pour sa part salué la coopération de l'Iran avec l'organisation internationale dans divers domaines et a exigé que la République islamique poursuive sa coopération constructive avec l'AIEA comme par le passé.

Téhéran et six grandes puissances mondiales - les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, la Russie et l'Allemagne - ont signé un accord nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), en 2015, qui a été ratifié sous la forme d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Mais le président américain Donald Trump, critique sévère de l'accord historique, a unilatéralement retiré Washington du JCPOA en mai 2018, et a déclenché les sanctions «les plus dures à ce jour» contre la République islamique au mépris des critiques mondiales dans le but d'étouffer le commerce du pétrole iranien.

Sous la pression de Washington, les trois signataires européens du JCPOA n’ont jusqu'à présent pas réussi à protéger les intérêts commerciaux de Téhéran.

En mai dernier, l’Iran a commencé à réduire progressivement ses engagements dans le cadre du JCPOA à la fois pour se venger du départ de Washington et pour inciter le trio européen à respecter ses obligations envers Téhéran. L'Iran annonce sa décision de prendre une cinquième mesure pour réduire les engagements du JCPOA.

Le 5 janvier, l'Iran a franchi une cinquième étape dans la réduction de ses engagements et a déclaré qu'il n'observerait plus aucune limitation opérationnelle de son industrie nucléaire, qu'il s'agisse de la capacité et du niveau d'enrichissement d'uranium, du volume d'uranium stocké ou de la recherche et développement.

L'Iran affirme que ses mesures de rétorsion sont réversibles dès que les signataires européens trouveront des moyens pratiques de protéger le commerce mutuel des sanctions américaines.

