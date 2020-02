Commémoration du 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique à New York

L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies à New York Majid Takht Ravanchi et le représentant permanent adjoint de l'Iran auprès de l'ONU Eshagh Al-e Habib ont accueilli les diplomates étrangers, les délégations politiques et les correspondants internationaux.

Les Représentants étrangers de Russie, Chine, Grande-Bretagne, Suisse, Corée du Nord, Syrie, Venezuela, Turquie, Afghanistan, Kazakhstan, Irak, Qatar, Inde, Japon et Pologne auprès de l'ONU et représentants adjoints d'Allemagne et plusieurs pays africains et asiatiques ont assisté à la cérémonie.

La présence de dignitaires étrangers au bureau de représentation iranien à New York a indiqué que le président américain Donald Trump n'avait pas réussi à former une coalition contre l'Iran pour isoler la République islamique.

Les dignitaires étrangers ont exprimé leur sens de la compréhension et de l'intimité diplomatique avec l'Iran, indiquant le succès des activités diplomatiques de l'Iran dans les arènes internationales et l'importance stratégique du pays dans les relations mondiales et régionales.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**