3 arbitres iraniens invités à la Ligue des nations de volleyball 2020

Le tour de qualification de la Ligue des nations masculine de volleyball 2020 se déroulera du 22 mai au 21 juin 2020 et le tour de qualification de la Ligue des nations féminine 2020 aussi s'organisera du 19 mai au 18 juin 2020.

La Fédération internationale de volleyball (FIVB) à invité les Iraniens "Farhad ShahMiri", "Masoud YazdanPanah" et "Ebrahim Firouzi" en vue de diriger les rencontres de la ligue des nations de volleyball 2020.

ShahMiri aura l'opportunité de siffler les matchs de la 4ème semaine de la ligue masculine et ceux de la 1ère et la 2ème semaine de la ligue féminine. YazdanPanah est l'arbitre Vidéo des matchs de la 1ère et la 2ème semaine de la ligue féminine. Firouzi sera, à son tour, l'arbitre de réserve de la 4ème semaine de la ligue des nations masculine.

Du 12 au 14 juin 2020, lors de la 4ème semaine de la ligue des nations masculine, l'équipe d'Iran de volleyball va accueillir en Iran les équipes nationales du Brésil, de l'Australie et de la Slovénie.