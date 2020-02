Or et Bijoux: l'Iran parmi les 7 meilleurs producteurs du monde

Téhéran (IRNA)- L'Iran fait partie des 7 pays les plus importants au monde dans la production d'or et de bijoux, selon le directeur général de l'International Exhibition Company of Iran.

Dans des déclarations faites mercredi lors de la cérémonie inaugurale à Téhéran de la 12e édition du Salon international de l'or, de l'argent, des bijoux, des horloges et des industries connexes,

Bahman Hoseinzadeh a souligné la bonne situation du pays dans le domaine de la fabrication d'or et de bijoux, rappelant les réalisations du pays lors des olympiades internationales de la fabrication de l'or en Allemagne (2013), au Brésil (2015), au Canada (2009) et au Royaume-Uni (2011 ). Pour sa part, le vice-président de l'Union des producteurs et exportateurs d'or et de bijoux de l'Iran a souligné que les participants à la foire de 2020 avaient augmenté de 50% par rapport à l'édition précédente. Selon Esfandyar Seyfi, 125 entreprises nationales et 5 étrangères, de l'Italie, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Turquie, présentent leurs réalisations à la foire qui se terminera samedi prochain, le 15 février.

