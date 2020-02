Le président Aliyev attendu prochainement à Téhéran

A l'invitation officielle du président iranien Hassan Rohani, lors du récent sommet du Mouvement des pays non alignés (NAM) à Bakou, le président Aliyev, à la tête d'une délégation, effectuera une visite officielle en Iran dans les prochains jours.

La visite d'Aliyev se fera alors que les hauts fonctionnaires des deux pays sont déterminés à développer des relations dans tous les domaines et dans le cadre d'interactions bilatérales et régionales.



Malgré les obstacles créés par les sanctions cruelles des États-Unis contre l'Iran, le niveau de coopération économique se développe toujours.

Conformément au renforcement des relations politiques, économiques et culturelles, l'Iran et l'Azerbaïdjan ont jusqu'à présent signé plus de 150 documents sur la coopération mutuelle. Le développement des relations commerciales est l'une des coopérations mutuelles les plus importantes entre Téhéran et Bakou.

Sur la base des efforts déployés par les deux pays au cours des dernières années, le volume du commerce a connu une croissance de 11% en 2019 par rapport à l'année précédente.

Grâce à l'intérêt mutuel des deux pays pour promouvoir les relations, les investisseurs iraniens ont jusqu'à présent investi 2,5 milliards de dollars en Azerbaïdjan et quelque 1 614 entreprises iraniennes sont actives en Azerbaïdjan dans les domaines de l'industrie, de la construction, des services, de l'agriculture et des transports.

L'usine commune de fabrication de voitures dans le champ pétrolier industriel de Neftchala, à 168 kilomètres au sud de Bakou, indique une coopération fructueuse entre les deux pays dans le secteur de l'investissement, qui a également fourni de bonnes conditions pour la mise en œuvre de nouveaux projets économiques.



Dans le cadre des interactions économiques régionales, l'Iran et l'Azerbaïdjan établissent une coopération en vue de finaliser le corridor international Nord-Sud.

