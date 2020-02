L'Iran donnera une réponse écrasante à toute décision stupide du régime sioniste

La présence de l'Iran en Syrie est à l'invitation et à l'accord du gouvernement syrien, visant à lutter contre le terrorisme soutenu par les États-Unis et le régime sioniste, a-t-il déclaré, ajoutant: «L'Iran ne fera aucun compromis et n'hésitera pas un instant à défendre sa présence en Syrie et à défendre également sa sécurité nationale et ses intérêts régionaux. Par conséquent, l'Iran donnera une réponse décisive et écrasante à toute agression ou acte stupide du régime sioniste. »

Il a ensuite souligné que l'Iran poursuivrait les propos bellicistes et les menaces proférées par les responsables israéliens contre la République islamique dans les communautés internationales.

