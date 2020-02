Les USA ne s’imaginaient pas que l’Iran parvienne à neutraliser leur soi-disant dilemme « guerre ou capitulation » (Chamkhani)

«En assassinant le lieutenant-général Soleimani, les dirigeants dénués d'intelligence américains envisageaient de mettre l'Iran dans "un état mental extraordinaire" et cela par recours à la "doctrine du choc et de la confusion" en vue de nous imposer des "erreurs de calcul" dans les décisions et les spéculations. Ils ne s’imaginaient pas que l'Iran parvienne à neutraliser leur soi-disant dilemme « guerre ou capitulation", a écrit le Secrétaire général du Conseil suprême de la Sécurité nationale (CSSN), Ali Chamkhani, sur sa page Twitter, en réaction à la poursuite de la politique de terreur et de sanctions états-unienne.

Ce tweet d’Ali Chamkhani à la tête de la plus haute instance de prise de décisions politiques et sécuritaires intervient au moment où l’Iran observe le deuil du « Quarantième jour » après l’assassinat ciblé par les Etats-Unis de son haut commandant anti-terroriste, le général Soleimani.

Une attaque terroriste à la roquette tirée par les drones menée par le Pentagone et sous l’ordre direct du Président milliardaire américain, Donald Trump, a coûté la vie dans les premières heures du vendredi 3 janvier au glorieux commandant en chef de la Force Qods (Force extérieure du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI)), Qassem Soleimani et à son frère d'arme anti-terroriste, le numéro deux des Forces de la Mobilisation populaire irakienne (Hachd al-Chaabi), Abou Mohandes ainsi que à leurs compagnons iraniens et irakiens, à l’aéroport international de Bagdad.

La cérémonie de la commémoration du 40ème jour du martyre du général Qassem Soleimani a été organisée hier jeudi 13 février à la grande mosquée d'Imam Khomeiny de Téhéran en présence des autorités étatiques, administratives et militaires du pays et avec la participation massive du peuple iranien de différentes couches sociales.