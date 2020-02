Le président ivoirien Alassane Ouattara félicite l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique

Selon un rapport reçu de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Abidjan, Alassane Ouattara a félicité la nation et le gouvernement de la République islamique d'Iran en envoyant un message au président Rohani.

«L'anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran m'a donné l'occasion d'exprimer mes chaleureuses et sincères félicitations», lit-on dans le message d'Alassane Ouattara. «Je voudrais profiter de l'occasion et souligner la volonté de mon pays de renforcer l'amitié et la coopération avec l'Iran».

Il a également souhaité paix et prospérité au peuple et au gouvernement de la République islamique d'Iran.

Les chefs de plusieurs États ont envoyé des messages séparés au président Rohani pour féliciter le 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique.

Parmi les dirigeants mondiaux qui ont félicité l'Iran à l'occasion du 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, figurent le président français Emmanuel Macron, les rois de Belgique et d'Espagne, les émirs du Qatar et du Koweït; les présidents des Philippines, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Allemagne, de la Croatie, de la Russie, de la Chine, de l'Italie, de l'Afghanistan, du Liban, de l'Arménie et du Tadjikistan; les premiers ministres irakiens et thaïlandais; et gouverneur de l'Australie.

Partout en Iran, des millions de personnes ont pris part, le 11 février, aux rassemblements annuels pour exprimer leur soutien à leur révolution islamique de 1979 dans de nombreuses villes et villages.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**