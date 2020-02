Conférence de Munich sur la sécurité : les rencontres de Zarif

Les membres du Conseil des relations étrangères de l'Union européenne ont rencontré le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

La rencontre tenue en marge de la CMS était axée sur les engagements européens liés au Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) et les questions régionales et internationales.

Vendredi matin, 14 février, Mohammad Javad Zarif a rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son homologue canadien, François Philippe Champagne..

Les deux parties ont discuté des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun

Le très haut diplomate iranien a également rencontré son homologue chinois, Wang Yi, l’occasion pour lui de saluer la gestion de crise par la Chine pour la lutte et le contrôle de l’épidémie de Coronavirus.

M.Zarif a également remercié le gouvernement chinois d'avoir aidé des étudiants iraniens à quitter Wuhan, d'où est parti le virus.

Pour sa part, le ministre chinois des Affaires étrangères a salué la coopération de l'Iran à cet égard.

M. Zarif a également rencontré son homologue tchèque, Tomas Petricek, toujours en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité vendredi et a discuté avec lui des relations bilatérales, du PGAC et des évolutions dans le golfe Persique et dans l'Asie de l’Ouest.

Le Chef de la diplomatie a de même rencontré son homologue omanais Youssef bin Alawi. Les deux hommes ont discuté des questions régionales.

Ayant un agenda de rencontre très chargé hier vendredi, M.Zarif a rencontré toujours en marge de la CMS son homologue croate.

A cela s’ajoute d’autres rencontres dont celle de son homologue finlandais sans oublier l’entrevue avec le chef de la diplomatie du Vatican.

Le très haut diplomate iranien a également rencontré le groupe Global Elders.

Elders regroupe des anciens ou Sages universels. Il s’agit d’une organisation non gouvernementale regroupant des personnalités publiques reconnues comme homme d'État, activiste politique pour la paix et avocats des droits de l'homme rassemblés par Nelson Mandela en 2007. L'objectif du groupe est de résoudre les problèmes mondiaux en utilisant « près de 1000 ans d'expérience collective » pour travailler sur des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables comme le réchauffement climatique, le SIDA, la pauvreté, mais aussi « utiliser leur indépendance politique pour aider à résoudre certains des conflits les plus insolubles du monde ».

56e Conférence de Munich sur la sécurité qui a réuni 35 dirigeants mondiaux se déroule du 15 au 17 février.