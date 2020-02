Le président Rohani souligne la nécessité de l’égalité des chances entre femmes et hommes

Le président Rohani a décrit Fatimah al-Zahra (AS) comme le meilleur modèle pour les femmes et la société, soulignant qu'il était nécessaire de corriger le point de vue de chacun sur le statut des femmes dans la société, soulignant: «Il ne suffit pas de dire que les femmes et les hommes sont égaux, mais nous devons plutôt le voir dans la pratique et la législation».

Il doit y avoir une saine compétition dans une société islamique parce que Dieu nous a créés dans une saine compétition; ce doit être une saine concurrence dans l'économie de la société, dans la gestion et dans la science, et cette saine concurrence est possible lorsque nous éliminons les obstacles et égalisons les chances. La première question importante est de donner aux femmes l'égalité des chances et de fournir un environnement compétitif sain dans la société. Les femmes de notre société, dans les 41 ans qui ont suivi la révolution, sont présentes dans toutes les scènes avec les hommes.

Le dernier point que je veux souligner ici est la présence des femmes en politique; le fait que les femmes n'ont jamais été aussi impliquées dans la politique que depuis 41 ans dans l'histoire iranienne et que les femmes peuvent changer le résultat d'une élection. Les femmes peuvent modifier les résultats des élections présidentielles, a expliqué le président.

