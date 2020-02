Guerre douce : Nous devons nous équiper des armes soft (Leader)

Selon le site web officiel du bureau du Guide suprême, l’Ayatollah Khameneï a tenu ces propos à l’occasion de l’anniversaire de la bienheureuse naissance de la vénérée Fatima Zahra (bénie soit-elle), fille du grand Prophète (SAW) et une audience accordée ce samedi 15 février à des milliers de chanteurs, de récitateurs et des groupes religieux musulmans au service des louanges de la Famille et des descendants du noble Prophète, le très vénéré Mohammad.

« L'un des éléments cruciaux et déterminants du renforcement de notre pays est d'équiper nos jeunes de l’arme de la réflexion, de l’arme de la bonne réflexion », a insisté le Leader.

« La jeune génération sur laquelle repose notre espoir doit être forte, déterminée et perspicace. Elle doit avoir une idée de ce qu'elle veut faire, de sa destination et de son parcours. Cela nécessite la connaissance des Gens de la Demeure prophétique (Ahl ol-Beit) », a conclu l’Ayatollah Khamenei.