Conférence de Munich sur la Sécurité : les ministres iranien et ukrainien des A.E. discutent du Crash du Boeing 737

Téhéran (IRNA)- Les ministres iranien et ukrainien des Affaires étrangères se sont rencontrés en marge de la Conférence de Munich sur la Sécurité (CMS) et discuté à cette occasion de l’incident de l’avion de ligne ukrainien et de la coopération bilatérale dans l'enquête.

Selon le Service de la presse du ministère iranien des A.E., le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif et son homologue ukrainien, Vadym Prystaiko, se sont rencontrés en marge de la CMS et échangé des vues sur l'avion de ligne ukrainien ainsi que sur la coopération des deux pays dans l'enquête. Les deux parties ont souligné l’impératif de la poursuite des efforts pour soigner et soulager les survivants de la l’incident tragique. Mohammad Javad Zarif qui se trouve depuis hier vendredi 14 février en Allemagne pour assister à la Conférence de Munich sur la Sécurité, a eu déjà plusieurs rencontres avec des responsables et des personnalités présents au rendez-vous.