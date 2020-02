CMS : des engagements européens liés à l’accord nucléaire au cœur d’une rencontre Zarif-Maas

Téhéran (IRNA) - Les ministres iranien et allemand des Affaires étrangères se sont rencontrés en marge de la Conférence de Munich sur la Sécurité en Allemagne et ont discuté de la situation politique et sécuritaire dans la région, des erreurs politiques des États-Unis concernant la région de l'Asie de l’Ouest et des engagements européens envers l'Iran liés au Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC).