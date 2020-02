La bonne voie pour l'Europe est de remplir ses obligations liées au PGAC (Ministre iranien des A.E.)

Les Chefs de la diplomatie iranienne et française, Mohammad Javad Zarif et Jean-Yves Le Drian, se sont également penchés sur des questions bilatérales et des dernières évolutions régionales.

Mohammad Javad Zarif, s’attardant sur les engagements non tenus de l'Europe au titre de l’accord sur le nucléaire de 2015 a insisté sur le fait que la voie adoptée par l'Europe n'aiderait pas à résoudre les problèmes, et que la seule manière correcte pour l’Europe est de revenir au « plein respect de ses obligations » liées au PGAC.

Le très haut diplomate iranien a déclaré hier samedi en marge de la conférence de Munich sur la sécurité: « Si l'Europe remplit ses obligations liées au PGAC, l'Iran reviendra à son tour sur son plan de réduction des engagements envers l'accord nucléaire ».