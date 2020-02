Championnats du monde de tir à Danemark : les filles iraniennes décrochent une médaille d'or et une d'argent

La première manche des championnats danois de tir libre a été marquée le samedi 14 février par les représentantes de notre pays, Fatemeh Karamzadeh et Armina Sadeghian, qui ont, respectivement, décroché leurs médailles d'or et d'argent et atteint la finale.

Toujours dans cette branche, la représentante de Singapour occupe la troisième place.

Les championnats de tir libre du Danemark se déroule du 13 février au 16 février avec la participation de 115 athlètes de 10 pays du monde.