Onze pays participent au Festival international de la mode et de l'habillement de Fajr

En soulignant la présence de 11 pays étrangers dans le volet international du festival de la mode et de l'habillement de Fajr, Mohammad Ali Kyani a précisé : " Le festival de cette année a été programmé en partenariat avec l'Organisation iranienne de la Culture islamique et la Direction des affaires des Iraniens de la diaspora. De nombreux pays étrangers tels que l'Afghanistan, l'Indonésie, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Turquie, l'Italie, la Roumanie, le Bangladesh, l'Inde, le Kazakhstan et la Corée du sud ont pris part à ce festival de la mode à Téhéran.

Le secrétaire du volet international du Festival de la mode et de l'habillement de Fajr a continué : "En marge de ce festival, de nombreux ateliers spéciaux et panels professionnels et académiques ont été organisés. En particulier, un atelier spécial concernant l'usage des nouvelles technologies dans le domaine de la mode a été présidé par M. Amir Hossein Assadi, le directeur général de la Fondation nationale du développement des technologies culturelles."

Des milliers d'œuvres sont exposées dans ce festival international qui se compose de différentes parties comme des habits féminins, des tissus, des écharpes, des chaussures et des bijoux.

Selon Mohammad Ali Kiyani, le Festival international de la mode et de l'habillement de Fajr a joué un rôle important dans l'amélioration des codes vestimentaires en Iran d'aujourd'hui en présentant des modèles de vêtements inspirés de la culture et de la tradition iraniennes.