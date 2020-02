41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Côte d'Ivoire

Le 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique a réuni le ministre des Sports, Claude Dunhooh, en tant que représentant du gouvernement, ministre adjoint des Affaires étrangères, ambassadeurs et diplomates, représentants nationaux et sénatoriaux, personnalités religieuses chiites et sunnites, les responsables de nombreuses ONG, populations libanaises, universitaires et imams, reporters et expatriés iraniens dans la capitale ivoirienne.

L'ambassadeur d'Iran à Abidjan Kourosh Majidi, lors de la cérémonie, a évoqué l'approche de la République islamique d'Iran dans la lutte contre le terrorisme et le rôle effectif du général Soleimani dans la lutte contre le terrorisme Takfiri et les groupes terroristes de la région.

Il a en outre souligné les principes de la politique étrangère de la République islamique d'Iran, rejetant la domination mondiale et combattant l'arrogance mondiale, tout en condamnant les actions destructrices et perturbatrices du gouvernement américain contre la paix et la sécurité internationales et son retrait unilatéral du JCPOA et le plan sioniste du Deal du siècle et a déclaré que les politiques de l'administration Trump au Moyen-Orient seraient vouées à l'échec.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**